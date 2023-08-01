قطار الثقافة التشيكي الألماني ينطلق من براغ إلى برلين في سبتمبر

من المنتظر أن ينطلق قطار الثقافة التشيكي الألماني قريبا من العاصمة التشيكية براغ متوجها إلى العاصمة الألمانية برلين وسيمر بمدينة دريسدن شرقي ألمانيا.

ويمكن لركاب القطار الاستمتاع بقراءة أعمال للكاتب ياروسلاف روديس والاستماع إلى حفل موسيقي للمغنية زوفي داربويانوفا ومتابعة أداء لملهى ليلي.

من جانبها، قالت متحدثة باسم صندوق المستقبل الألماني التشيكي في براغ اليوم الثلاثاء إنه لا تزال هناك تذاكر متاحة لهذا الحدث الذي سيتم في التاسع من سبتمبر المقبل لمرة واحدة.

ويبلغ سعر التذكرة 25 يورو لكل وجهة (براغ –برلين، وبرلين-براغ) ، ومن الممكن ركوب القطار خلال توقفه المؤقت في دريسدن.

وينظم الصندوق هذه الرحلة احتفالا بمرور 25 عاما على تأسيسه، وفي أعقاب وصول القطار إلى برلين سيتم نقل الركاب إلى القصر الرئاسي "بيلفو" حيث يدعوهم الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلى احتفال شعبي، وستكون ولاية تورينجن الألمانية ودولة التشيك هما ضيفا شرف هذا الاحتفال.

وسيتابع حضور الاحتفال عروضا من بينها عرض لفرقة الباروك كوليجيوم 1704 مع المغني فويتش ديك، ومسرح العرائس سبييل وهورفينك بالإضافة إلى فرقة الجاز ديانجو أولويز.

وسيعود القطار في المساء إلى براغ وسيتوقف أيضا في دريسدن، ومن غير المنتظر أن يعود القطار إلى براغ قبل منتصف الليل.

كان الصندوق التشيكي الألماني تأسس في نهاية 1997 للإسهام في التفاهم بين البلدين، ويتم تمويل الصندوق من الحكومة الألمانية والحكومة التشيكية، ويقع مقره في براغ، ويدعم الصندوق أكثر من 600 مشروع ثقافي في كل عام.