ساديو ماني يجتاز الكشف الطبي تمهيدا لانتقاله لـ النصر السعودي

اجتاز السنغالي ساديو ماني، نجم بايرن ميونخ الألماني، الكشف الطبي بنجاح تمهيدا لانتقاله للنصر السعودي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حسبما أفاد تقرير صحفي.

وفقًا لـ فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والخبير بسوق الانتقالات، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" اجتاز ساديو ماني الكشف الطبي في دبي، وأصبح لاعبًا جديدًا بصفوف النصر، وسيتم توقيع العقد في وقت لاحق اليوم".

أتم رومانو:" يتم تجهيز العقود، ونؤكد على اتمام الصفقة".

ويأتي انتقال ساديو ماني للنصر السعودي على عكس رغبة النجم السنغالي الذي كان يأمل في الاستمرار مع الفريق البافاري، لكن مشكلته مع ليروي ساني، عجلة برحيل أسد التيرانجا عن البايرن.

ويواصل النصر السعودي تدعيماته القوية في فترة الانتقالات الصيفية بعد التعاقد مع مارسيلو بروزفيتش، حيث يأمل رونالدو ورفاقه للمنافسة على الألقاب والبطولات في الموسم المقبل.

