ارتفاع معدل التضخم في أكبر مدن تركيا بعد زيادة الضرائب

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل التضخم في مدينة إسطنبول العاصمة الاقتصادية لتركيا في يوليو الماضي، مع تطبيق الزيادة في الضرائب على مجموعة واسعة من السلع لمعالجة عجز الميزانية.

وبحسب بيانات غرفة تجارة إسطنبول، ارتفع معدل التضخم لأسعار التجزئة في المدينة بنسبة 10% شهريا تقريبا خلال الشهر الماضي، بما يعادل حوالي ثلاثة أمثال المعدل المسجل في الشهر السابق عليه، وتعتبر الزيادة في معدل التضخم خلال الشهر الماضي الأكبر منذ أبريل 2022.

وعلى أساس سنوي بلغ معدل التضخم في إسطنبول خلال الشهر الماضي 64%، مقابل 55% خلال الشهر السابق.

وأرجعت الغرفة ارتفاع معدل التضخم إلى زيادة الضرائب على مجموعة واسعة من السلع والخدمات.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تركيا فرضت سلسلة زيادات في الضرائب خلال الشهر الماضي لمعالجة العجز الكبير في الميزانية والذي تضخم نتيجة المنح والمزايا التي قدمتها الحكومة للمواطنين خلال الانتخابات الرئاسية التي أجريت في مايو الماضي، إلى جانب تكاليف إعادة الإعمار بعد الزلزال المدمر الذي تعرضت له تركيا.

وتضمنت إجراءات خفض عجز الميزانية زيادة الضريبة على الوقود بواقع ثلاثة أمثال.

من ناحيته عدل البنك المركزي التركي مؤخرا توقعاته للتضخم حيث يتوقع وصول معدل التضخم إلى 58% بنهاية العام الحالي، مقابل 22.3% في نهاية العام الماضي.

وأشارت البنك إلى زيادة الجمارك كأحد أسباب ارتفاع توقعات التضخم.