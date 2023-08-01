الرئيس شي: الممر الاقتصادي الصيني- الباكستاني نموذج لمشروعات الحزام والطريق

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج، أن بلاده تعمل مع باكستان لإقامة الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني كنموذج لمشروعات لمبادرة الحزام والطريق، بهدف تحقيق التنمية المستدامة من أجل مستقبل مشترك في الحقبة الجديدة، حسبما أفادت وكالة أنباء "أسوشيتد برس أوف باكستان" الباكستانية اليوم الثلاثاء.

وجاءت تعليقات الرئيس في رسالة تهنئة بمناسبة الاحتفال بمرور عشرة أعوام على انطلاق الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني، في إسلام أباد.

وأشار شي إلى أن الممر الاقتصادي مشروع رائد في إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية.

وتعمل الصين وباكستان منذ عام 2013 على إقامة الممر الاقتصادي في إطار مبدأ التشاور المكثف والمساهمة والمنافع المشتركة، وقد أتى بالعديد من الثمار المبكرة.

وقال شي إن هذا أضاف قوة دفع جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لباكستان وأرسى أساسا جيدة للترابط والتكامل بين الإقليميين، مضيفا أنه بمثابة شهادة حية على الصداقة الدائمة بين الصين وباكستان، وإنه يعد أساسا مهما لبناء مجتمع صيني-باكستاني أكثر قربا مع مصير مشترك في الحقبة الجديدة.

وأكد الرئيس الصيني أن بلاده وباكستان ستواصلان العمل على تحسين التخطيط الشامل وتعميق التعاون، موضحا أنه مهما تغير المشهد الدولي، ستقف الصين بشكل ثابت ودائم مع باكستان.