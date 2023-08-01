مسئول بريطاني يحذر: الصين قد تشل حركة الطرق بالسيارت الكهربائية

حذر مسئول بريطاني، من أن البريطانيين سيواجهون مشكلات أمنية كبيرة من السيارات الصينية.

وقال رئيس معهد صناعة السيارات في بريطانيا جيم ساكر، في تقرير موجه للمصنعين والهيئات المنظمة لصناعة السيارات في بريطانيا، إن التدفق القادم للسيارات الكهربائية الصينية يمثل خطرا أمنيا، إذ يمكن التحكم فيها عن بعد لشل حركة الطرق في بريطانيا، وفق وكالة «سبوتنيك».

وأضاف أنه لا توجد طريقة لإيقاف السيارات الصينية من التحكم عن بعد، داعيا الحكومة البريطانية إلى تأجيل حظر استخدام السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل لمدة 5 سنوات أخرى.

وفي السياق، اعتبرت صحيفة «بيبول ديلي» الصينية، أن تصريحات جيم ساكر لا تكشف شيئا سوى ذعر وقلق صناعة السيارات البريطانية بشأن المنافسة القادمة في قطاع السيارات الكهربائية، ربما نظرا لعدم تمكنه من إيجاد أعذار أخرى مبررة لتحطيم السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين، فيصبح الأمن هو الخيار الوحيد بغض النظر عن مدى سخافته، بحسب قولها.

وتشير بيانات جمعية مصنعي وتجار السيارات، وهي جمعية لتجارة السيارات في المملكة المتحدة، إلى أنه تم إنتاج 775 ألفا و14 سيارة في بريطانيا في العام الماضي 2022، وهو أقل إنتاج سنوي منذ عام 1956، وهذا أقل بنسبة 9.8% من عام 2021، و40.5% أقل من عام 2019، أي قبل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.