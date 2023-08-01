قال علي لطفي حارس مرمى الأهلي السابق، والمنضم حديثًا إلى نادي زد، إنه كان يتمنى الاعتزال داخل جدران القلعة الحمراء، مشيرًا أنه رأى حب الجماهير الفريق الأحمر له في أكثر من مناسبة.

وكان علي لطفي قد أعلن في وقت سابق، رحيله عن صفوف الفريق الأحمر هذا الصيف، حيث سينضم إلى صفوف فريق زد، الصاعد حديثًا للدوري الممتاز.

وتابع لطفي في تصريحات تليفزيونية: «تمنيت الاعتزال في النادي الأهلي ولكنها سنة الحياة، وآخر يوم لي في النادي كان الأصعب في حياتي».

وأضاف: «رأيت حب جماهير الأهلي لي في أكثر من مناسبة، وهم دائم يدعمونني منذ دخولي إلى النادي، ويريدون مني تقديم أفضل مستوى لي».

وواصل لطفي: «لم يكن يعنيني رحيلي عن الأهلي على سبيل الإعارة أو البيع، ولكن الأهم بالنسبة لي أن أكون مرتاحا في وجهتي القادمة، ونادي زد يملك إدارة محترفة على أعلى مستوى».

وأختتم بالحديث عن علاقته بالشناوي، قائلا: «علاقتنا جيدة ونحن أصدقاء منذ كنت أنا في إنبي وهو في بتروجت».