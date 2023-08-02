اللواء فؤاد علام: والدي ضربني بسبب هدية الإخوان

قال اللواء فؤاد علام الخبير الأمني، إنّه تعرف على جماعة الإخوان للمرة الأولى في قريته؛ التي شهدت بؤرة إخوانية رئيسية، شيرًا إلى أن أعضاء الجماعة كانوا يرتدون زيًا يقترب من الزي العسكري.



وأضاف «علام»، في حوار لبرنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن جماعة الإخوان كانوا يجرون جولة في القرية ويقيمون عرضًا عسكريًا، وهو ما جذب الأطفال الصغار الذين كانوا يلحقون بهم.



واستطرد: «كانوا يأخذوننا حتى مقر الشعبة في قرية ميت خاقان بندر شبين الكوم، وكانوا يمنحون كل طفل هدية بها شعار واسم الجماعة».



وأشار إلى أنه حصل على قميص هدية من الجماعة وارتداه وكان فرحًا به؛ بسبب حداثة سنه، منوهًا أن والده الذي كان يعمل كضابط شرطة غضب كثيرًا، وضربه للمرة الأولى والأخيرة، عندما رآه مرتديًا لهذا القميص وعليه اسم وشعار الجماعة.



ونوه أنه تعرض للضرب للمرة الثانية بسبب الإخوان، عندما كان طالبا في كلية التجارة، مضيفًا: «في أحد الأيام وجدت مظاهرة ضخمة جدا، وكان الموجودون ينادون بمحمود العناني وجلال خاطر، مرشحي الجماعة في انتخابات اتحاد الطلاب».



واستطرد: «سألت عن المرشح المنافس لهما ورشحته، وفي أثناء خروجي من اللجنة الانتخابية تعرضت للضرب، لأن الجماعة كانت ترسل من يراقبون اللجان لمعرفة الطلاب الذين لم يصوتوا لمرشحيهم ثم يعتدون عليهم، كانوا بيعلموا على ظهر اللي مش بينتخبوهم بالطباشير، واللي كان بيخرج بالعلامة دي كان بيتضرب».