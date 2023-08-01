ناسا تحاول إعادة التواصل مع مركبة الفضاء فوياجير 2 عبر موقع للاتصالات في كانبيرا

ذكرت وسائل إعلام أسترالية، اليوم الثلاثاء، أن هوائيا عملاقا في العاصمة الاسترالية كانبيرا تابع للوكالة الأمريكية الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) يمكن أن يساعد في إعادة التواصل مع مركبتها الفضائية "فوياجير 2".



وأطلقت المركبة "فوياجير 2" عام 1977 لاستكشاف الكواكب الخارجية في النظام الشمسي وكانت مصممة للعمل 12 عاما فقط.



وذكرت وكالة ناسا في بيان أن سلسلة من الأوامر غير المخططة تسببت دون قصد في توجيه الهوائي درجتين بعيدا عن الأرض في 21 يوليو.



ونتيجة لذلك باتت المركبة "فوياجير 2" حاليا غير قادرة على تلقي الأوامر أو بث البيانات إلى الأرض.



ونقلت شبكة "إيه بي سي" الاخبارية عن جلين ناجل الذي يعمل في (مجمع كانبيرا لاتصالات الفضاء السحيق) قوله إن محطة في كاليفورنيا نقلت الأوامر الخاطئة عبر كانبيرا.



وأضاف ناجل للقناة: "(الأعطال) تحدث من وقت لآخر".



وذكرت "إيه بي سي" نقلا عن وكالة ناسا أن موقع كانبيرا من المقرر أن يرسل أوامر مصححة إلى "فوياجير 2" الأسبوع المقبل على أمل أن تصل الأوامر.