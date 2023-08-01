مقتل وإصابة 9 جنود يمنيين خلال هجوم للقاعدة في أبين

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سقط تسعة جنود بين قتيل وجريح، اليوم الثلاثاء، خلال هجوم شنه مسلحون من تنظيم القاعدة في محافظة أبين جنوبي اليمن.

وقال المقدم محمد النقيب الناطق باسم القوات المسلحة الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "وحدات من قواتنا أفشلت هجوماً شنته عناصر التنظيم الإرهابي (تنظيم القاعدة) على مواقع قواتنا في وادي عومران بمحافظة أبين".

وأضاف أن العناصر المهاجمة استخدمت في هجومها مختلف أنواع الأسلحة بينها قذائف الهاون.

وأوضح النقيب أن العناصر الإرهابية "تسللت من مناطق محافظة البيضاء (وسط البلاد) ولاذت بعدها بالفرار".

وسبق أن سقط قتلى وجرحى من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بفعل هجمات متكررة لتنظيم القاعدة في أبين.