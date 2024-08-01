جنرال إسرائيلي سابق يؤكد اقتراب نهاية بلاده: استمرار الحرب لن يؤدي لانهيار حماس

صرح جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الخميس، بأن الاستمرار في الحرب على قطاع غزة لن يؤدي إلى انهيار حركة «حماس» بل دولة إسرائيل، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «سبوتنيك».

ونشر إسحاق بريك، الجنرال الإسرائيلي السابق مقالا في صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أكد من خلالها أن نهاية بلاده قد اقتربت، والطريقة الوحيدة لإنقاذها تتمثل في الوقف الفوري للحرب على غزة، لأنها لا هدف لها.

وأشار إلى أن «الجيش الإسرائيلي منهك ولم يعد قادرا على مواصلة القتال لأكثر من بضعة أشهر»، متسائلًا: «إذا لم يتمكن الجيش من حركة حماس حتى اللحظة، فكيف سيدخل في حرب إقليمية شاملة؟»، خاصة بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، وكذلك اغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر.

وحذر من أن «بلاده على بعد خطوة واحدة فقط من اندلاع حرب إقليمية متعددة الجبهات، لا تملك أي فرصة للفوز فيها، بل لتلقي ضربة قاتلة يمكن أن تؤدي إلى تدمير الهيكل الثالث»، بحسب مقاله.

ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت إسرائيل، أول أمس الثلاثاء، اغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت، بينما قال الحزب إنه ينتظر رفع الأنقاض لتحديد مصيره.

كما أعلنت كل من حركة حماس وإيران، صباح أمس الأربعاء، اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، عقب مشاركته بحفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.