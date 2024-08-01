علق وزير المالية المتطرف يتسلئيل سموتريش، على تأكيد جيش الاحتلال اغتيال القائد العام لكتائب القسام، للجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، قائلُا إن «انهيار حماس أصبح أقرب من أي وقت مضى».

ودعا في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الخميس، إلى استمرار القتال على جميع الجبهات حتى «تحقيق النصر».

وأشار إلى أن «بلاده ستستمر في سياساتها حتى تقضي على جميع قادة وعناصر حماس، واستعادة الأمن، وإعادة المحتجزين إلى ديارهم».

وفي وقت سابق، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميًا، صباح الخميس، اغتيال قائد كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، محمد الضيف، بعد التأكد من الأمر استخباريا.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن «الطائرات الحربية أغارت بشكل دقيق على المجمع الذي كان يختبئ فيه كل من: محمد الضيف، ورافع سلامة قائد لواء خانيونس في حماس، والذي تأكد القضاء عليه قبل عدة أسابيع».

وأشار إلى أن «الضيف عمل بشكل وثيق مع يحيي السنوار، وأدار خلال الحرب أنشطة حماس في قطاع غزة، موجّهًا التعليمات والأوامر إلى قادة الجناح العسكري لحماس».