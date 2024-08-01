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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة رطب نهارا علي القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلا طقس مائل للحرارة رطب علي أغلب الانحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1,5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1,5 متر، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية.

• وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

المدينة العظمى الصغرى



القاهرة 37 26

العاصمة الادارية 38 27

6 اكتوبر 38 27

بنها 37 26

دمنهور 35 25

وادى النطرون 36 26

كفر الشيخ 36 25

المنصورة 35 25

الزقازيق 38 26

شبين الكوم 37 25

طنطا 34 24

دمياط 32 25

بورسعيد 34 25

الاسماعيلية 40 25

السويس 39 26

العريش 34 24

رفح 33 24

رأس سدر 40 28

نخل 38 22

كاترين 35 20

الطور 38 27

طابا 37 25

شرم الشيخ 39 30

الاسكندرية 32 24

العلمين 31 24

مطروح 32 25

السلوم 33 24

سيوة 38 24

رأس غارب 41 28

الغردقة 42 29

سفاجا 42 29

مرسى علم 42 30

شلاتين 44 30

حلايب 43 29

أبو رماد 42 29

رأس حدربة 41 28

الفيوم 39 26

بني سويف 40 26

المنيا 40 25

أسيوط 41 26

سوهاج 42 27

قنا 43 27

الأقصر 43 28

أسوان 42 29

الوادى الجديد 43 24

أبوسمبل 40 28

• أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-

العظمى الصغرى



مكة 39 29

المدينة 41 30

الرياض 44 31

المنامة 40 35

أبوظبى 44 34

الدوحة 41 35

الكويت 49 34

دمشق 38 20

بيروت 31 26

عمان 34 22

القدس 34 22

غزة 32 26

بغداد 46 30

مسقط 34 32

صنعاء 26 16

الخرطوم 32 25

طرابلس 32 24

تونس 39 24

الجزائر 33 24

الرباط 29 20

نواكشوط 30 24

• وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:-

العظمى الصغرى



أنقرة 30 16

إسطنبول 30 22

إسلام آباد 33 26

نيودلهى 30 26

جاكرتا 34 23

بكين 31 24

كوالالمبور 33 26

طوكيو 35 26

أثينا 33 22

روما 37 21

باريس 29 18

مدريد 38 22

برلين 27 14

لندن 26 17

مونتريال 31 21

موسكو 20 14

نيويورك 33 23

واشنطن 35 22

أديس أبابا 19 13