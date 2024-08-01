نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ300 على القطاع.

وقالت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الخميس، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 35 شهيدًا و55 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 39 ألفًا و480 شهيدًا، و91 ألفًا و128 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستُشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم الخميس، في عدوان الاحتلال الإسرائيلي البري والبحري والجوي المتواصل لليوم الـ300 على التوالي.

ففي مدينة غزة، استُشهد مواطن وأصيب عدد آخر بجروح، جراء قصف الاحتلال عددا من المواطنين في محيط دوار الكويت جنوب المدينة.

وأطلق طيران الاحتلال المروحي «الأباتشي» النيران على عدة مواقع غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال الرصاص تجاه المناطق الشرقية من مخيم المغازي والمصدر وسط القطاع.

وفي ساعات مبكرة من فجر اليوم، استُشهد 8 مواطنين وأصيب آخرون بجروح مختلفة بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية قرب مدخل مخيم المغازي.

كما استُشهد مواطن على الأقل وأصيب آخرون في ثلاث غارات جوية إسرائيلية استهدفت منزلًا، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.