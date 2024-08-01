شركة ميرسك للشحن البحري تتوقع استمرار اضطرابات البحر الأحمر إلى نهاية 2024



توقعت شركة الشحن البحري «ميرسك»، اليوم الخميس، استمرار اضطرابات الشحن في البحر الأحمر حتى نهاية العام الجاري.

ورفعت الشركة توقعاتها للعام بأكمله، على خلفية الطلب القوي في سوق الحاويات والأزمة في البحر الأحمر، لكنها قالت أيضا إن التوقعات للربع الرابع غير مؤكدة.

وقالت الشركة في بيان «انقطاع سلسلة التوريد مستمر بسبب الوضع في البحر الأحمر، ومن المتوقع الآن أن يستمر على الأقل حتى نهاية عام 2024»، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «العربية».

وتوقعت الشركة أن تتراوح أرباحها الأساسية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بين 9 مليارات دولار و11 مليار دولار هذا العام، ارتفاعا من توقعاتها السابقة التي كانت تتراوح بين 7 مليارات دولار و9 مليارات دولار.

وهذه هي المرة الثالثة التي ترفع فيها «ميرسك» توقعاتها لعام 2024 منذ تقديمها لأول مرة في فبراير، حيث تواصل الشركة الاستفادة من أسعار الشحن الأعلى، وتبحر السفن لفترة أطول لتجنب الصراع في البحر الأحمر.

ومع ذلك، قالت إن هناك حالة من عدم الوضوح بشأن العرض والطلب في الربع الرابع.