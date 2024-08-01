محافظ الإسكندرية: نخطط وننفذ ونتابع لتحسين الخدمات وتحقيق رضى المواطنين

أحمد الوكيل: استعادة الإسكندرية لواجهتها الحضارية تتطلب تعاون الحكومة والقطاع الخاص

قال الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية: "إننا نخطط وننفذ ونتابع التطوير الذي يجري في المحافظة بكل جهد، مع مراعاة عامل الوقت، ليشعر المواطن السكندري بالتحسن في الخدمات المقدمة إليه، ويتحقق الرضا العام تجاه أداء الحكومة".

ووفقًا لبيان صحفي، مساء اليوم الأربعاء، فقد جاء ذلك خلال أعمال الندوة التي أقيمت "رؤية اقتصادية من أجل الوصول بالإسكندرية إلى مكانة العاصمة الثانية لمصر" والتي نظمتها الغرفة التجارية، لعرض ومناقشة الدراسة التي قدمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية.

وأشار البيان إلى أن الندوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوظيف البحث العلمي في خدمة المجتمع المصري، وتعظيم الاستفادة من الدور البحثي للمراكز والمعاهد البحثية، لمعاونة الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

ومن جهتها قدمت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، عرضا تفصيليا للدراسة التي قدمتها وتستهدف من خلالها إعداد استراتيجية تنموية للنهوض بالإسكندرية، ووضعها في المكانة التي تستحقها، وتتناسب مع مقوماتها الفريدة وتاريخها العريق.

ورحب المحافظ بفتح باب النقاش حول تلك الدراسة التي وصفها بالهامة، قائلًا: "نأمل أن يتحقق المرجو منها في تطوير الإسكندرية، خاصة في ظل ما توليه القيادة السياسية من اهتمام لها، حيث شهدت تنفيذ حزمة من المشروعات الهامة، يأتي في مقدمتها تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة لمياه الأمطار، وغيرها من المشروعات التي ستحقق نقلة تنموية".

ومن جانبه أشار أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية في الإسكندرية ورئيس اتحاد عام الغرف التجارية المصرية، إلى أن الإسكندرية لن تعود إلى واجهتها الحضارية المشرفة، سوى بالتعاون والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، متمنيًا أن تعود مقصدًا المستثمرين في شتى المجالات في عهد المحافظ الحالي.

حضر الندوة المهندسة أميرة صلاح، نائب محافظ الإسكندرية، واللواء خالد جمعة، سكرتير عام عروس البحر الأبيض المتوسط، وعدد من أعضاء الغرفة التجارية، والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة الساحلية.