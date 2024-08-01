اعتماد حركة التنقلات الداخلية لضباط الشرطة في الإسكندرية

اعتمد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء حسن علي عطية، اليوم الأربعاء، حركة التنقلات الداخلية على نطاق المديرية وأقسامها الشرطية ونقاطها المختلفة.

وجاء بالحركة اختيار اللواء حازم أمين مساعدًا لمدير أمن الإسكندرية، والعقيد ياسر القطان مأمور قسم شرطة ثانٍ الرمل، والمقدم أمير المهندس مفتش مباحث شرق، والمقدم خالد ثروت رئيس تنفيذ الأحكام أول العامرية، والمقدم محمد مرعي مفتش مباحث فرقة اللبان، والعقيد عادل العويلي مفتش أقسام الرمل وسيدي جابر، والمقدم محمد جامع قسم مكافحة المخدرات.

وشملت الحركة اختيار المقدم فتحي عبد العاطي رئيسًا لمباحث قسم شرطة محرم بك، والمقدم فادي أبو الدهب رئيسًا لمباحث قسم شرطة الدخيلة، والمقدم شهاب مصطفي رئيسًا لمباحث قسم شرطة أول المنتزه، والمقدم مصطفى الشيوى رئيسًا لمباحث قسم شرطة اللبان، والمقدم زياد خليفة رئيسًا لمباحث قسم شرطة باب شرق، والمقدم صابر الدود رئيسًا لمباحث شرطة مينا البصل، والمقدم حسين الأفندي رئيسًا لمباحث قسم شرطة ثانٍ المنتزه، والمقدم أحمد حبكة رئيسًا لمباحث قسم شرطة المنشية، والمقدم حسام أبو الفتوح رئيسًا لمباحث قسم شرطة أول الرمل.

وتضمنت الحركة تجديد الثقة لكل من: المقدم إيهاب زهران، رئيسًا لمباحث قسم شرطة الجمرك ، والمقدم عبد العزيز عبد الحي رئيسًا لمباحث قسم شرطة العطارين، والمقدم أمير مصطفى رئيسًا لمباحث قسم شرطة، والمقدم محمد مجدي رئيسًا لمباحث قسم شرطة ثانٍ العامرية، والمقدم محمد رجب رئيسًا لمباحث قسم شرطة ثانٍ الرمل، والمقدم محمد تيرانة رئيسًا لمباحث قسم شرطة سيدي جابر، والمقدم أحمد شمس رئيسًا لمباحث قسم شرطة ثالث المنتزه.

كما شملت الحركة اختيار العقيد أحمد الصيرفي مفتشا لأقسام شرطة مينا البصل والدخيلة، والمقدم عبد الجواد عكاشة، رئيسًا لمباحث تنفيذ الأحكام بقسم شرطة ثالث المنتزه، والمقدم شادي عليوة لعمليات إدارة البحث الجنائي.