أمريكا ترفع مستوى تحذير سفر مواطنيها لشمال إسرائيل

رفعت الولايات المتحدة تحذير السفر لمواطنيها إلى شمال إسرائيل إلى أعلى مستوى، ليشمل المناطق الواقعة ضمن مسافة طولها 4 كيلومترات (5ر2 ميل) من الحدود مع لبنان وسوريا.

وجاء في التحذير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، وأوردته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية فى موقعها الإلكتروني (واي نت) :" بسبب الأنشطة المعادية حاليا بين إسرائيل وحزب الله، ننصح بشدة المواطنين الأمريكيين بعدم السفر إلى تلك المنطقة."

وأضاف التحذير:"يتواصل التأثير على المنطقة بصفة يومية بفعل الهجمات بالصواريخ والمسيرات، مما يتسبب في وقوع خسائر بشرية".

وكانت واشنطن رفعت مستوى تحذير السفر إلى لبنان إلى المستوى الرابع، وهو أعلى مستوى تحذير سفر، بسبب تصاعد حدة التوتر بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في موقعها على شبكة الإنترنت اليوم: "لا تسافروا إلى لبنان بسبب تصاعد حدة التوتر... حال كنتم في لبنان، كونوا مستعدين للاحتماء في مكان آمن إذا تصاعد الوضع".

وأوصت السفارة الأمريكية في بيروت الرعايا الأمريكيين في جنوب لبنان، أو بالقرب من الحدود مع سوريا، أو فى مناطق مخيمات اللاجئين بمغادرة (هذه الأماكن) هذه الأماكن فورا".

وكان أعلى مستوى تحذير صدر في السابق لمنطقة جنوب لبنان فقط، ولكن تم تحديثه ليشمل البلاد بأسرها.