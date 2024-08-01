إسرائيل: إيران وحماس وحزب الله قد يستهدفون مؤسساتنا بالخارج

نقلت قناة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الخميس، عن جهاز الأمن القومي الإسرائيلي، قوله إن إيران وحماس وحزب الله قد يستهدفون مؤسسات إسرائيلية ويهودية في الخارج.

في السياق ذاته، دعت إسرائيل مواطنيها إلى توخي الحذر الشديد في الخارج في ضوء التهديدات من إيران وحماس وحزب الله.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، اليوم الخميس، إن "إسرائيل لا تعلم إلى أي مدى تجاوزت الخطوط الحمراء" و"على إسرائيل أن تنتظر ردنا".

وأضاف نصر الله، خلال كلمة نقلتها قناة "الجزيرة"، والتي تأتي ردا على اغتيال القيادي في الجماعة فؤاد شكر: "ما يحدث لم يعد جبهات إسناد بل معركة كبرى مفتوحة ساحاتها غزة وجنوب لبنان واليمن والعراق وإيران"، مشدداً: "نحن في كل جبهات الإسناد دخلنا مرحلة جديدة".

وأكد الأمين العام لحزب الله، أن الجماعة لديها "جيل ممتاز من القادة الجهاديين الجاهزين لتحمل المسئوليات ولذا لن تتحقق أهداف العدو"، مهدداً "أعداؤنا سيدفعون ثمنا باهظا للغاية لأي عمل عدواني ضدنا ومن أي ساحة".