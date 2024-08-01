المئات من رجال الإطفاء يكافحون حرائق الغابات في كرواتيا

يكافح المئات من رجال الإطفاء حرائق الغابات في منطقة سنترال دالماتيا في كرواتيا.

وقال قطاع الإطفاء المحلي أمس الأربعاء، إن الوضع كان أكثر سوءا حول قريتي بودجورا وتوسيبي في ما يطلق عليه ماكارسكا ريفيرا ما بين سبليت و دوبروفينك.

وأشارت صحيفة سلوبودنا دالماسيا، إلى أن الحرائق توقفت على بعد 20 مترا فقط عن أولى المنازل في المناطق العليا من بودجورا.

وتمكن أكثر من 300 رجل إطفاء و70 مركبة طوارئ ومروحية لإخماد الحرائق من منع احتراق المنازل. وتم نقل عدد من السائحين والسكان إلى أماكن أكثر آمنا.

وقال قطاع الإطفاء اليوم الخميس إن الوضع أصبح تحت السيطرة بصورة كبيرة.

وقالت السلطات إن الحريق نجم عن إهمال أحد السكان المحليين في منطقة بيوموفو نيتشر، الواقعة على الجبال فوق بودجورا وتوسيبي. ووفقا للتقارير، فإن الحرائق آتت على 400 هيكتار من الأراضي.

ويشار إلى أن حرائق الغابات شائعة في كرواتيا هذا الصيف، ولكن خطورتها تفاقمت هذا العام بسبب الجفاف المستمر.