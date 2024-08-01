بنجلاديش تحظر أكبر حزب إسلامي في البلاد من ممارسة النشاط السياسي

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حظرت بنجلاديش رسميا أكبر حزب إسلامي في البلاد من ممارسة جميع النشاط السياسي، وذلك لدورها في الاحتجاجات الطلابية التي تحولت لأعمال عنف.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن وزارة الداخلية قالت في بيان اليوم الخميس إن الحكومة حظرت حزب الجماعة الإسلامية وجميع الجماعات المرتبطة به، وذلك لاتهامه بالإرهاب.

وأضافت الوزارة "الحكومة لديها دليل كاف لإثبات أن الجماعة الإسلامية ومنظمة إسلامي شاترا شييبر ذات الصلة به لهما صلة مباشرة بأعمال القتل والتخريب الأخيرة".

وكانت الحكومة ألغت في عام 2018 نظام الحصص الذي كان يخصص 56% من الوظائف لفئات معينة من بينها أبطال الحرب والنساء والأقليات العرقية وذوي الاحتياجات الخاصة.

ولكن المحكمة العليا كانت أمرت في يونيو بإعادة الحصة السابقة، ما أدى لنزول الطلاب إلى الشوارع.

وأسفرت الاشتباكات العنيفة بين آلاف المتظاهرين والشرطة عن مقتل أكثر من 180 شخصا وإضرام النيران في العشرات من المركبات ومقرات الشركات والمؤسسات الحكومية.