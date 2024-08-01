الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من مغبة تصعيد خطير في الشرق الأوسط

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حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، من أن الشرق الأوسط على شفا كارثة في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

وقال جوتيريش في نيويورك إن الأحداث الأخيرة تمثل "تصعيدا خطيرا" وتقوض هدف إنهاء الحرب في غزة.

وحث الأمين العام جميع الأطراف على العمل بقوة في اتجاه خفض التصعيد الإقليمي من أجل توفير السلام والاستقرار على المدى البعيد للجميع.

وأضاف أنه يجب تجنب كل الممارسات التي "يمكن أن تدفع الشرق الأوسط بأكمله إلى حافة الهاوية، لما لذلك من تأثير مدمر على المدنيين."

وكانت حدة التوترات في الشرق الأوسط قد ارتفعت بشكل كبير في أعقاب القتل المستهدف لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس في إيران.

وقال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بعد اغتيال هنية " من واجبنا الثأر لدمائه حيث استشهد في أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وسبق ذلك استهداف إسرائيل للقيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت.