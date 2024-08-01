بدء تشييع جثمان القيادي بحزب الله فؤاد شكر بعد اغتياله في بيروت

أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل، اليوم الخميس، ببدء تشييع القيادي العسكري في جماعة حزب الله اللبنانية فؤاد شكر الذي تم اغتياله في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.

نشر "حزب الله" اللبناني نبذة عن حياة القائد فؤاد شكر واسمه الحركي "الحاج محسن" الذي قتل جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية، يوم الثلاثاء.

وقال حزب الله إن شكر من الجيل المؤسس للجماعة، وصاحب دور قيادي في تأسيس وتنظيم المجموعات الأولى للمقاومة الإسلامية في لبنان، كما شارك في التصدي للاجتياح الإسرائيلي مطلع الثمانينات وأصيب في مواجهة خلدة البطولية عام 1982.

وبحسب حزب الله، لعب شكر دورا أساسيا في تخطيط وإدارة العمليات، وخصوصا النوعية، ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، كما كان المسؤول العسكري المركزي الأول لحزب الله في حقبة التأسيس والنصف الأول من التسعينيات.

علاوة على ذلك، أدار ونظم عملية إرسال كوادر عسكريين من "حزب الله" لنصرة المسلمين المستضعفين في البوسنة والهرسك بين عامي 1992 و1995.