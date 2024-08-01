بلومبرج: وصول أول دفعة من مقاتلات إف-16 إلى أوكرانيا

كشفت وكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة عن وصول أول دفعة من مقاتلات "إف - 16" إلى أوكرانيا.

وأوضحت الوكالة أن أوكرانيا تلقت "عددا صغيرا" من المقاتلات المتطورة المصنوعة في الولايات المتحدة، فيما لم تؤكد كييف رسميا استلام الطائرات.

وأوضحت مصادر "بلومبرج" أنه ليس من الواضح فيما إذا كان الطيارون الأوكرانيون، الذين تدربوا مع حلفائهم الغربيين على مدى الأشهر الماضية، سيكونون قادرين على استخدام الطائرات الحربية على الفور أم أن العملية ستستغرق وقتا أطول.

ورفضت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأوكرانية، ديانا دافيتيان، التعليق، كما رفض المتحدثون باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" ومجلس الأمن القومي الأمريكي الرد على طلبات التعقيب.

من جانبها، ذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية أن تلك الطائرات الحربية الحديثة لم تُستخدم إلا في "الدفاع الجوي" حتى الآن.

وتتوقع أوكرانيا استلام 79 طائرة "إف-16" من بلجيكا والدنمارك والنرويج وهولندا.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تراجع عن معارضته لإرساله مقاتلات "إف-16" لكييف، العام الماضي، وذلك عقب مناشدات متكررة من نظيره الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، والأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" للسماح بإرسالها.

وأعرب مراقبون عن قلقهم من أن أوكرانيا ليس لديها ما يكفي من مدرجات الطائرات، ناهيك عن أن المتبقي منها لا يزال عرضة للهجمات الروسية. وحتى الآن، تدرب الطيارون الأوكرانيون على طائرات "إف-16" في الخارج بما في ذلك في الولايات المتحدة.

وكان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سولفيان، ذكر سابقا أنه من المتوقع أن تدافع طائرات "إف-16" عن القوات الأوكرانية في الخطوط الأمامية على المدى القصير، وأن تساعد في استعادة الأراضي "في المستقبل".