بلينكن يطالب جميع الأطراف في الشرق الأوسط بتجنب الإجراءات التصعيدية

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، جميع الأطراف بمنطقة الشرق الأوسط إلى وقف «الأعمال التصعيدية»، وذلك في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، خلال وجوده في طهران لحضور حفل تنصيب رئيس البلاد الجديد، مسعود بزشكيان.

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست»، الخميس، تصريحات بلينكن من منغوليا، ضمن رده على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة منحت إسرائيل «شيكا على بياض» لتنفيذ عمليات في الشرق الأوسط.

وقال الوزير الأمريكي: «المسار الذي تشهده المنطقة حاليا هو نحو المزيد من الصراعات والدماء والمعاناة وانعدام الأمن، ومن المهم أن نكسر هذه الدائرة، ويبدأ ذلك بوقف إطلاق النار»، وذلك وفقًا لما نشرته فضائية «الحرة».

وتابع بلينكن: «لنصل إلى هناك، يجب على جميع الأطراف أولا، التوقف عن اتخاذ أي إجراءات تصعيدية. ويجب عليهم إيجاد أسباب للوصول إلى اتفاق (وقف إطلاق النار)، وليس البحث عن أسباب لتأخير أو رفض الاتفاق».

وأضاف: «من الضروري أن تتخذ جميع الأطراف الخيارات الصحيحة خلال الأيام المقبلة؛ لأن تلك الخيارات هي التي سوف تصنع الفارق بين الاستمرار في المسار المليء بالعنف والمعاناة وانعدام الأمن، أو الانتقال إلى شيء مختلف تماما وأفضل بالنسبة لجميع الأطراف المعنية».

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز»، عن مصادر إيرانية لم تكشف عن هويتها، قولها إن المرشد الإيراني، علي خامنئي، أصدر أوامره بضرب إسرائيل مباشرة ردا على اغتيال هنية.

واغتيل هنية في طهران في وقت مبكر من صباح الأربعاء، في عملية أطلقت تهديدات بالثأر من إسرائيل وأثارت المزيد من المخاوف من اتساع رقعة الصراع في غزة بمنطقة الشرق الأوسط.