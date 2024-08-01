الصحة العالمية تحذر من زيادة حالات الوفاة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من المخاطر الصحية للارتفاع الكبير في درجات الحرارة، حيث يتم تسجيل درجات حرارة قياسية جديدة على مستوى العالم في أعقاب أزمة مناخية، وتواصل حرارة الصيف في جنوب أوروبا.

وقال هانز كلوجه، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن أوروبا هي الأسرع ضمن مناطق المنظمة الست التي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة.

وأشار إلى سكان الدول الأعضاء الـ 53 بالمنطقة يدفعون أعلى ثمن لهذا. وتشير التقديرات إلى تسجيل نحو 489 ألف حالة وفاة مرتبطة بالحرارة سنويا على مستوى العالم خلال الفترة بين عامي 2000 و 2019، بينها متوسط 176 ألف حالة في أوروبا سنويا.

وأضاف كلوجه أن حالات الوفاة بسبب ارتفاع الحرارة ازدادت بنسبة 30 % على مدار العشرين عاما الماضية. وارتفع عدد حالات الوفاة بسبب الحرارة في جميع دول المنطقة التي يتم فيها رصد الحالات تقريبا.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مؤخرا من أنه سوف يتعين على العالم عليه التأقلم مع درجات حرارة متغيرة دائما في الصيف بسبب أزمة المناخ.

ودعا كلوجه المجتمعات إلى أن تصبح أكثر مقاومة للموجات الحارة عن طريق تطوير خطط عمل.

وذكر أن التبعات الصحية السلبية لدرجات الحرارة المرتفعة يمكن تجنبها إلى حد كبير عن طريق اتخاذ الإجراءات الصحيحة.