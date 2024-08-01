توافق صيني هندي على الالتزام بالسلام في المناطق الحدودية

اتفقت الصين والهند على الالتزام بالسلام ووقف إطلاق النار في المناطق الحدودية بين البلدين.



وجاء ذلك في بيان الخارجية الصينية مع ختام الاجتماع الـ30 لآلية العمل والتشاور والتنسيق بشأن الحدود بين البلدين التي انعقدت في العاصمة الهندية نيودلهي.



يشار إلى أن الجانبين اتفقا أيضا على الحفاظ على الاتصال عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية، وتعزيز تشكيل آلية التفاوض، وتسريع عملية التفاوض بهدف حل الوضع الحالي على الحدود في أقرب وقت ممكن.

كما اتفقا على "تهيئة الظروف للتنمية والتعافي والاستقرار في العلاقات الصينية الهندية".

تجدر الإشارة إلى أن الهند والصين تتنازعان على ما يقرب من 60 ألف كيلومتر مربع في ولاية أروناتشال براديش الشمالية الشرقية، وعلى مساحة واسعة من الأراضي الجبلية في شمال كشمير.

وشهدت منطقة لاداخ تصعيدا جديدا في مايو 2020، ووقعت سلسلة من الاشتباكات بين جيشي الصين والهند، وفي فبراير 2021 جرى سحب معظم القوات وواصل الطرفان المفاوضات.