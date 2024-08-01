البورصة المصرية تعاود الهبوط بعد انتعاشة قصيرة

عاودت البورصة المصرية الهبوط بعد انتعاشة قصيرة خلال جلستين، لكن الخسائر كانت محدودة. وهبط المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.1%، ليصل إلى مستوى 29360 نقطة.

وارتفعت البورصة في جلستي الثلاثاء والأربعاء، بعد ثلاث جلسات متتالية من الانخفاض. وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.65% و1.17% على التوالي، ليصل إلى مستوى 29378.8 نقطة في الجلسة السابقة.

وبدأت البورصة الصعود بسبب التفاؤل بموافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة وصرف الشريحة الثالثة من القرض البالغة 820 مليون دولار. ورجح متعاملون تأثير هذه الموافقة على البورصة اليوم، ما دفعها إلى توسيع مكاسبها، رغم حادث اغتيال إسماعيل هنية، زعيم حركة المقاومة الإسلامية في غزة (حماس)، في العاصمة الإيرانية فجر الأربعاء، وما قد يعنيه من زيادة حدة التوتر في المنطقة وتضرر اقتصاد مصر جراء انخفاض إيرادات قناة السويس.

ووفقًا لبعض المحللين في السوق، فإن المؤشر الرئيسي يتحرك في نطاق مستويات مقاومة هي 29346 و29496 و29708 نقطة. كما أن المؤشر قد يتحرك نحو مستويات دعم عند 28984 و28773 و28622 نقطة.