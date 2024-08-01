فينيسيا الإيطالية تضع حدا لعدد أفراد الرحلات الجماعية وتمنع مكبرات الصوت

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اعتبارا من اليوم الخميس، بدأت مدينة فينيسيا (البندقية) وضع حد على حجم المجموعات السياحية، بواقع 25 فردا، مع حظر مكبرات الصوت في محاولة لخفض الازدحام الهائل وتحسين الحياة اليومية للسكان المحليين في المدينة الإيطالية الشهيرة.

وتعاني فينيسيا، وهي أحد أكثر المقاصد شهرة في العالم، من ازدحام السائحين .

ورغم أن السياحة تدر أموالا على خزائن المدينة، فأنها تتسبب أيضا في أضرار ضخمة وتزعج السكان.

والهدف من هذه الإجراءات الجديدة، يتمثل في حماية هدوء وسكينة السكان المحليين، والسماح للمشاة بمزيد من حرية الحركة. وتطبق القواعد على منطقة وسط المدينة وعلى جزر مورانو وبورانو وتورتشيلو.

وتردد أن غرامة عدم الامتثال للقواعد تتراوح بين 25 يورو و500 يورو (27 دولارا إلى 540 دولارا).

وفي أبريل الماضي، بدأت فينيسيا فرض رسوم قدرها 5 يورو لزوار اليوم الواحد على أساس تجريبي. واستمرت التجربة حتى منتصف يوليو.