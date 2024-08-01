تعرف على منافسات البعثة المصرية في باريس اليوم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تترقب الجماهير منافسات البعثة المصرية اليوم، الخميس، في دورة الألعاب الأولمبية باريس «2024»، والتقي تقام خلال شهري يوليو وأغسطس في العاصمة الفرنسية.

ويشهد اليوم منافسات هادئة للبعثة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية، سيكون أرزها مواجهة منتخب سيدات سلاح الشيش أمام إيطاليا في الدور ربع النهائي، وكذلك مواجهة عمر عصر أمام بطل السويد في منافسات تنس الطاولة لحساب الدور ربع النهائي كذلك.

ويأتي جدول منافسات البعثة المصرية في أولمبياد باريس اليوم 1 أغسطس على النحو التالي:

- منافسات كرة الطائرة الشاطئية.. مصر × إسبانيا - الجولة الثالثة من دور المجموعات في تمام الثانية عشر ظهرًا.

- منافسات السلاح.. مصر × إيطاليا - ربع نهائي سيدات سلاح الشيش في تمام الساعة 12:50 ظهرًا.

- منافسات القوس والسهم.. يوسف طلبة - دور الـ 64 في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

- منافسات الشراع.. علي بدوي - سباق الرجال الساعة الواحدة والربع ظهرًا، وخلود منسي - سباق السيدات في تمام 4:35 عصرًا.

- منافسات تنس الطاولة.. عمر عصر × السويدي ترولس موريجارد، في الدور ربع النهائي، الساعة العاشرة مساءً.