محافظ الدقهلية: وصول 650 طن أسمدة لدعم المزارعين وتلبية احتياجاتهم

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم عن وصول 650 طنًا من الأسمدة الزراعية منهم 450 يوريا، و200 طن نترات لدعم المزارعين، وتلبية احتياجاتهم بعدد من مراكز المحافظة كمرحلة أولى.

وأشار "مرزوق"، في بيان له اليوم الخميس، إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا مع الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة؛ لتقديم كل الدعم للمزارع الدقهلاوي؛ لكون الدقهلية حصالة مصر الزراعية والتي تنتج جميع المحاصيل الزراعية والخضار والفاكهة، وهي الأولى في زراعة الصوب الزراعية؛ مما يستدعي وجود كميات كبيرة من الأسمدة الزراعية في الجمعيات.

وأوضح المحافظ، أنه سيتم توزيع الأسمدة على 9 مراكز وهم (بلقاس - شربين – منية النصر – بني عبيد – تمي الأمديد – المنزلة – طلخا – أجا)، والتي سيستفيد منهم عدد 6.500 مزارع.

وقرر محافظ الدقهلية، تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الزراعة، ورؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية، ومديري الإدارات الزراعية للإشراف على توزيع الأسمدة على المزارعين من خلال الجمعيات.

وأمر المحافظ، بتوزيع الأسمدة الزراعية على المزارعين بكل شفافية وعدالة والتأكد من صرفها لمستحقيها، ومراجعة سجلات الحيازات الزراعية الفعلية ومطابقة أنواع الزراعات المسجلة بالجمعيات ومطابقتها بالواقع؛ للتأكد من صرف الأسمدة على الوجه الصحيح.

وأشار المحافظ، إلى أن الهدف من أعمال اللجنة هو ضمان عدم التلاعب في صرف الأسمدة، والاتجار بها في السوق السوداء من خلال التجار، وضياع حق المزارع في دعم الدولة له.

كما وجه "مرزوق"، باتخاذ كل الإجراءات القانونية الصارمة تجاه من يتلاعب بصرف الأسمدة، ومن يثبت اتجاره بها في السوق السوداء، لأن هذا حق المزارع الذي منحته الدولة إياه، وقامت بدعم الأسمدة من أجل تنمية الزراعة، وزيادة الإنتاج من أجل حدوث اكتفاء ذاتي من المحاصيل والمنتجات الزراعية.

ومن جهته، أشار المهندس أسعد المنادي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إلى توزيع 3.200 طن أسمدة في اليوم الأول، وجارٍ حصر الجمعيات التي بها فائض من الأسمدة وتوزيعها على الجمعيات التي في احتياج إلى الأسمدة لأن هناك بعض المناطق الزراعية نسبة زراعة الخضار والصوب الزراعية أكبر بكثير، وهو ما يتطلب كميات كبيرة من الأسمدة.