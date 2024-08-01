كوريا الجنوبية تعرض تقديم مساعدات إنسانية لكوريا الشمالية المتضررة جراء الفيضانات

أعلنت منظمة الصليب الأحمر في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أن سول عرضت تقديم مساعدات إنسانية لكوريا الشمالية المتضررة جراء الفيضانات، وذلك في أعقاب ورود تقارير عن وقوع أضرار جسيمة في المناطق الواقعة شمال غربي كوريا الشمالية.

وأعرب الصليب الأحمر الكوري الجنوبيعن تعازيه لضحايا الفيضانات في كوريا الشمالية.

وقالت كوريا الجنوبية إنها مستعدة لمناقشة تفاصيل المساعدات وحجمها وطريقة تسليمها مع كوريا الشمالية، وإنها تتطلع إلى استجابة سريعة من بيونجيانج، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

ويُذكر أن كوريا الشمالية لم تقبل عروض المساعدة الإنسانية من كوريا الجنوبية منذ عدة سنوات، ولم تبد أي إشارة علنية على أنها ترغب في الحصول على مساعدة من جارتها.

ويأتي عرض المساعدة الكوري الجنوبي بعد أن ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أن مدينة سينويجو ومقاطعة أويجو القريبة قد تعرضتا لأمطار غزيرة وفيضانات في الأسبوع الأخير من يوليو.