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أشار الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إلى مقتل مئات المدنيين وعناصر وقادة حزب الله، منذ بدء معركة «طوفان الأقصى».

وأضاف في كلمة، مساء الخميس: «نحن ندفع ثمن جبهة إسنادنا لغزة وللشعب الفلسطيني ولتبنينا القضية الفلسطينية ولدفاعنا عن المقدسات».

ولفت إلى أن «اغتيال القائد العسكري لحزب الله فؤاد شكر ليس أول ثمن يُدفع»، مضيفًا: «هذا ثمن نتقبله وندفعه».

وأكمل: «دخلنا المعركة من موضع الإيمان بإنسانيتها وأخلاقياتها وأحقيتها وشرعيتها وكل معاييرها.. قررنا الدخول وتعاوننا في المعركة وحملنا دماءنا على أكفنا».

واستطرد: «هذا حال الجميع، يحمل دمه على كفه وكفنه على كتفه.. لذلك لم ولن نفاجأ بأي ثمن ندفعه، تلك المعركة تستحق تلك الأثمان الغالية».