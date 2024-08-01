واشنطن: خطر التصعيد نحو حرب إقليمية قائم الآن

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم، إن واشنطن تراقب عن كثب الأحداث في الشرق الأوسط، مضيفا أن خطر التصعيد نحو حرب إقليمية قائم الآن.

وأضاف أن بلاده ركزت بشدة على محاولة منع حرب أوسع في المنطقة منذ 7 أكتوبر الماضي، وفقاً لقناة الجزيرة الإخبارية.

وتتحسب إسرائيل لرد من إيران على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وكذلك من حزب الله على اغتيال أحد أهم قادته العسكريين فؤاد شكر.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن إسرائيل أبلغت لبنان وإيران عبر قنوات دبلوماسية أنها مستعدة لحرب شاملة.