إسرائيل تعلن تأكدها من اغتيال محمد الضيف قائد كتائب القسام

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميًا، صباح الخميس، اغتيال قائد كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، محمد الضيف، بعد التأكد من الأمر استخباريا.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن «الطائرات الحربية أغارت بشكل دقيق على المجمع الذي كان يختبئ فيه كل من: محمد الضيف، ورافع سلامة قائد لواء خانيونس في حماس، والذي تأكد القضاء عليه قبل عدة أسابيع».

وأشار إلى أن «الضيف عمل بشكل وثيق مع يحيي السنوار، وأدار خلال الحرب أنشطة حماس في قطاع غزة، موجّهًا التعليمات والأوامر إلى قادة الجناح العسكري لحماس».

#عاجل 🔻 #عاجل 🔻 بعد التأكد استخباريًا: جيش الدفاع وجهاز الأمن العام قضيا على المدعو محمد الضيف، قائد الجناح العسكري التابع لمنظمة حماس الإرهابية



🔻 المدعو محمد الضيف، قائد الجناح العسكري والرقم اثنين لدى منظمة حماس الإرهابية كان من المبادرين والمدبرين لتنفيذ مجزرة السابع من… pic.twitter.com/LvEO2ONGdh — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 1, 2024

وفجر الأربعاء، أعلنت حركة حماس اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، في «غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران»، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.