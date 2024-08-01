عمدة ناجازاكي: لن ندعو إسرائيل للمشاركة في إحياء ذكرى ضحايا القنبلة النووية في اليابان

قال عمدة مدينة ناجازاكي اليابانية شيرو سوزوكي إن إسرائيل لن تدعى للمشاركة في إحياء ذكرى إلقاء القنبلة النووية على المدينة عام 1945.

وفي يونيو الماضي، أرسل عمدة المدينة خطاباً إلى إسرائيل دعا فيه إلى وقف إطلاق النار في غزة، وعلق الدعوة السنوية لإسرائيل للمشاركة في الحدث السنوي الداعي إلى السلام بسبب خطر "مواقف غير متوقعة" مثل المظاهرات.

وقال العمدة شيرو سوزوكي في مؤتمر صحفي ، إنه لم ير أي تغييرات تقلل من تلك المخاطر قبل الحدث الذي يعقد في 9 أغسطس، للدعوة إلى السلام العالمي، وفق لوكالة "كيودو" اليابانية للأنباء.

ووصف السفير الإسرائيلي في طوكيو جلعاد كوهين القرار بأنه "مؤسف" في منشور على منصة "إكس"، وزعم أنه "يوجه الرسالة الخطأ إلى العالم".

وفي المقابل، دعت هيروشيما التي ألقيت عليها قنبلة نووية أيضاً خلال الحرب، إسرائيل إلى حضور الحدث المماثل الذي يعقد في 6 أغسطس، وهو قرار أصبح خلافياً، بعدما ضغطت جماعات من الناشطين والناجين من القنبلة، لاستبعاد إسرائيل من الحضور هذا العام، مثلما حدث مع روسيا وبيلاروسيا بعد الحرب على أوكرانيا.