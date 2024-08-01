تراجع التضخم في إندونيسيا إلى أقل مستوياته منذ أكثر من عامين

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أظهرت بيانات اقتصادية تراجع معدل التضخم في إندونيسيا إلى أقل مستوياته منذ فبراير 2022 عندما سجل 06ر2% سنويا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن معدل التضخم سجل خلال شهر يوليو 13ر2% في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت الوكالة رأيهم 37ر2% سنويا.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الإندونيسي فإن تضخم أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي جاء مدفوعا بارتفاع أسعار الغذاء والمشروبات ومنتجات التبغ، وبخاصة الأرز والسجائر الجاهزة، إلى جانب أسعار الفلفل الحار والسكر.

يذكر أن أسعار الأرز ارتفعت ببطء خلال الشهرين الماضيين نظرا لتراجع الإنتاج بعد ذروة موسم الحصاد.

وعلى أساس شهري تراجعت أسعار المستهلك في إندونيسيا بنسبة 18ر0% وهو أكبر تراجع منذ أغسطس 2022، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعا بنسبة 02ر0% فقط.

وبلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة خلال يوليو الماضي 95ر1% سنويا في حين كانت التقديرات 9ر1%.