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أعداد جريدة الشروق
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حزب الخضر في ألمانيا يطالب بالحق في العمل من المنزل خاصة للنساء

برلين - د ب أ
نشر في: الخميس 1 أغسطس 2024 - 9:52 ص | آخر تحديث: الخميس 1 أغسطس 2024 - 9:52 ص

طالب حزب الخضر وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل بتطبيق الحق في العمل من المنزل، لدعم النساء على وجه الخصوص.

وقالت خبيرة سوق العمل في الحزب، بياته مولر-جيميكه في تصريحات لصحيفة "تاجس شبيجل" في برلين: "العمل من المنزل مهم بشكل خاص للنساء من أجل التوفيق بين الأسرة والعمل"، موضحة أن الأمر يدور حول السيطرة على الوقت من حيث بدء العمل ومدته، وكذلك تحديد مكانه.

وتأتي مطالب الحزب على خلفية جدل حول العودة من نظام العمل من المنزل إلى المكتب في شركات مثل "ساب" و"دويتشه بنك".

تجدر الإشارة إلى أن اتفاق الائتلاف الحاكم ينص بالفعل على أنه يجب أن يكون للموظفين الحق في العمل من المنزل في المستقبل. ومع ذلك، يتوقف هذا على طبيعة كل مهنة. ولم يتم تنفيذ هذا الهدف بعد.

ولم يقدم وزير العمل هايل، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، حتى الآن سوى توصيات أولية غير ملزمة بشأن السلامة المهنية في نظم العمل الهجينة. ويرى حزب الخضر أن هذا غير كافٍ، ويطالب لذلك بضمان حق العمل من المنزل بشكل أكبر.

وفي الوقت نفسه أعرب دانييل جيمبل، سكرتير نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات، عن أسفه لإغفال هذا الهدف، موضحا أن المستقبل يتجه في الأساس نحو إتاحة إمكانية أشكال العمل المتنقل الذي يحدده الموظف.


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