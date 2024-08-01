نشر "حزب الله" اللبناني نبذة عن حياة القائد فؤاد شكر واسمه الحركي "الحاج محسن" الذي قتل جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية أمس.





وذكر "حزب الله" أبرز المحطات في حياة شكر وهي:

"محل وتاريخ الولادة: النبي شيت 25/4/1961.

من الجيل المؤسس لحزب الله، وصاحب دور قيادي في تأسيس وتنظيم المجموعات الأولى للمقاومة الإسلامية في لبنان.

شارك في التصدي للاجتياح الإسرائيلي مطلع الثمانينات وأصيب في مواجهة خلدة البطولية عام 1982.

لعب دورا أساسيا في تخطيط وإدارة العمليات، وخصوصا النوعية، ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في لبنان.

المسؤول العسكري المركزي الأول لحزب الله في حقبة التأسيس والنصف الأول من التسعينيات.

أدار ونظم عملية إرسال كوادر عسكريين من "حزب الله" لنصرة المسلمين المستضعفين في البوسنة والهرسك بين عامي 1992 و1995.

القائد المسؤول عن وضع الخطط العسكرية للمقاومة الإسلامية، خصوصا في حرب تموز 2006 وما بعدها، سواء على الجبهة الشرقية ضد الجماعات التكفيرية أو الجبهة الجنوبية ضد العدو الإسرائيلي.

قاد مهام عسكرية وأمنية نوعية خلال مراحل مختلفة من تاريخ المقاومة.

شغل عضوية الشورى المركزية لحزب الله خلال فتراتٍ من مسيرته الجهادية، كما شغل عضوية المجلس الجهادي للمقاومة الإسلامية منذ تأسيسه.

قاد العمليات العسكرية على جبهة الإسناد اللبنانية منذ بداية معركة طوفان الأقصى.

ارتقى شهيدا على طريق القدس إثر عملية اغتيال إسرائيلية غادرة بتاريخ 30/7/2024 في ضاحية بيروت الجنوبية".