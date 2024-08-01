شركة الخطوط الجوية المتحدة الأمريكية تعلن وقف الرحلات الجوية إلى إسرائيل حتى إشعار آخر

أفادت القناة «12» العبرية، مساء اليوم الخميس، بأن شركة الخطوط الجوية المتحدة الأمريكية، أعلنت وقف الرحلات الجوية إلى إسرائيل حتى إشعار آخر.

وألغت العديد من شركات الطيران مثل «دلتا» و«يونايتد» الأمريكيتين رحلاتها إلى مطار تل أبيب حتى إشعار آخر، بسبب التصعيد المتوقع عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والقائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر.

وشيّعت إيران صباح اليوم الخميس، جنازة رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، وأقام المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، صلاة الجنازة على جثمانه في مصلى جامعة طهران.

وانطلق بعدها موكب التشييع يحمل جثمانه ومرافقه في شوارع طهران، وسط حشود جماهيرية غفيرة تندد بـ«العدوان الإسرائيلي على غزة، وترفع الشعارات المناوئة للاحتلال الإسرائيلي».

ويواصل الحرس الثوري الإيراني تحقيقاته حول ملابسات الحادث الذى أدى إلى اغتيال هنية داخل مقر إقامته شمال العاصمة طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، وسيتم إعلان النتائج لاحقا.