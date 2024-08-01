السفارة الأمريكية بباكستان: يتم التعامل مع أكثر من 10 آلاف طلب تأشيرة شهريا

قال مسئولون في السفارة الأمريكية بباكستان، إن هناك أكثر من 10 آلاف طلب للحصول على تأشيرة إلى الولايات المتحدة يتم التعامل معها شهريا، حيث انخفض وقت المعالجة إلى النصف بالمقارنة مع العام الماضي، وفقا لما أوردته صحيفة "ذا نيوز" الباكستانية، اليوم الخميس.

وقال مسئولو السفارة في حديث إلى وسائل الإعلام، إن عدد التأشيرات الصادرة عن مكاتب التأشيرات في القنصلية بكراتشي، والسفارة الأمريكية بإسلام آباد، كان الأعلى في عام 2023.

وأضاف المسؤولون أنه من المتوقع "أن يكون هذا الرقم أعلى من العام الماضي، بحلول أكتوبر 2024القادم، حيث زادت طلبات الحصول على التأشيرة من جانب الباكستانيين".

وقالوا إن وقت معالجة التأشيرة انخفض إلى 237 يوما بعد اتخاذ تدابير الطوارئ، مضيفين أن الوقت سينخفض بصورة أكبر.

وأوضحوا أن السبب الرئيسي وراء تأخر معالجة طلبات التأشيرة، هو مراجعة كل طلب على حدة. وقالوا إنه في سبتمبر من العام الماضي، كانت هناك أزمة في معالجة الطلبات، حيث وصل الوقت المستغرق آنذاك إلى 440 يوما.