نشطاء مناخ يعطلون رحلات الشحن في أحد المطارات الألمانية

توقفت رحلات الشحن لمدة ثلاث ساعات تقريبا في مطار لايبتسيج/هاله في ألمانيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس بسبب احتجاج نشطاء مناخ.

وقال متحدث باسم الشرطة إن بعض المتظاهرين لصقوا أنفسهم بالأرض في المنطقة الجنوبية من المطار، مضيفا أن مروحية تبحث حاليا في المنطقة عن نشطاء آخرين.

وذكر متحدث باسم المطار أن الاحتجاج تسبب في توقف رحلات الشحن لمدة ثلاث ساعات تقريبا بعد منتصف ليل أمس الأربعاء، مضيفا أنه تم إخلاء أحد مدرجي الإقلاع والهبوط منذ ذلك الحين، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه قد يكون هناك تأخير في رحلات الركاب أيضا بسبب العملية الجارية للشرطة.

ويعد مطار لايبتسيج/هاله رابع أكبر مركز للشحن الجوي في أوروبا، حيث يتعامل مع نحو 4ر1 مليون طن من البضائع سنويا، وفقا لموقع المطار على الإنترنت.

وأعلنت حركة "الجيل الأخير" أن الاحتجاج يهدف إلى إرسال رسالة ضد زيادة حركة الطيران، وخطط التوسع في سعة المطار، وعدم وجود خطة حكومية للتوقف التدريجي السريع عن استخدام الوقود الأحفوري.

وكتبت الحركة في منشور على منصة "إكس" أن الحصار سيؤثر في المقام الأول على حركة الشحن.

وأظهرت صور مرفقة بالمنشور نشطاء على أحد المدارج يحملون لافتات كتب عليها "النفط يقتل"، وشخص واحد على الأقل بيد ملتصقة بالمدرج.

وبحسب مجموعة نشطاء مناخ تعمل تحت اسم "النفط يقتل"، قام خمسة نشطاء بلصق أنفسهم بالمدرج.

وفي الأسبوع الماضي عطل نشطاء مناخ الحركة الجوية في مطار فرانكفورت ومطار كولونيا/بون. ونتيجة لذلك أعلن مطار لايبتسيج/هاله - من بين مطارات أخرى - أنه سيتخذ احتياطات أمنية.