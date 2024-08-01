العراق وبي بي البريطانية يتفقان على تطوير 4 حقول نفطية كبيرة في كركوك

وقع العراق وشركة النفط البريطانية (بي بي) اليوم الخميس، مذكرة تفاهم بترولية شاملة لتطوير وتأهيل أربعة حقول كركوك لإنتاج النفط والغاز.

وذكرت الحكومة العراقية في بيان صحفي اليوم، أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني رعى مراسم توقيع مذكرة تفاهم بترولية شاملة بين وزارة النفط العراقية وشركة النفط البريطانية لإنتاج النفط والغاز تتضمن إعادة تأهيل وتطوير حقول شركة نفط الشمال الأربعة في كركوك.

وأوضحت أن مذكرة التفاهم وقعها عن الجانب العراقي نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني فيما وقعها من جانب شركة بي بي الرئيس التنفيذي للشركة موراي أوشينكلوس لتطوير وتأهيل كل من حقول كركوك وباي حسن وجمبور وخباز ، واشتملت المذكرة على إمكانية الاتفاق على حقول أو رقع استكشافية أخرى .

ويأتي اتفاق الطرفين في ضوء سعي الحكومة إلى الاستثمار الأمثل للفرص الواعدة في مجال الطاقة، بهدف زيادة وتعزيز إنتاج النفط واستثمارات الغاز والطاقة الشمسية في هذه المنطقة.