محافظ الغربية يعتمد حركة الشرطة الداخلية

اعتمد اللواء أيمن عبدالحميد مدير أمن الغربية، الحركة الداخلية لتنقلات ضباط الشرطة "نظام ومباحث" على مستوى المديرية.

وشارك في إعداد حركة المباحث اللواء محمد عاصم مدير مباحث الغربية.

وتضمنت الحركة تولي العقيد علاء موسى مفتش مباحث المنطقة المركزية بطنطا، وتجديد الثقة في العقيد محمود أبوالمكارم رئيسا لمباحث المرور، وتجديد الثقة في المقدم أحمد الهرميل واستمراره رئيسا لفرع البحث الجنائي بكفر الزيات وبسيون، وتولي المقدم محمد علاء عمار مفتشا لمباحث المنطقة المركزية بالمحلة الكبرى، والمقدم محمد عميرة مفتشا لمباحث مركزي طنطا وقطور، والمقدم محمود رسلان مفتش فرع البحث الجنائي بكفرالزيات وبسيون، وتجديد الثقة في المقدم أحمد شيحة واستمراره رئيسا لمباحث كفرالزيات، والمقدم محمد النجار رئيسا لمباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الغربية.

وتولى الرائد محمد البلقيني رئيسا لمباحث قسم ثالث المحلة، وتولى المقدم هاني البنا مدير الشئون المالية والإدارية بإدارة مرور الغربية.

كما شملت الحركة تولي الرئد فوزي الموافي رئيسا لمباحث قسم الأسلحة غير المرخصة بالمديرية، واستمرار المقدم محمود ضاهر رئيسا لوحدة مرور بسيون، وتولي الرائد أحمد خلاف رئيسا لمباحث مركز السنطة، وتصعيد الرائد عبدالمنعم الوكيل رئيسا لمباحث قسم أول المحلة، واستمرار الرائد أحمد الكفراوي رئيسا لمباحث قسم أول طنطا، والرائد أحمد جمعة رئيسا لمباحث قسم ثان طنطا، والنقيب أحمد الدهراوي معاونا أول لمباحث كفرالزيات.

واستمرار الرائد محمد عيد رئيسا لمباحث قسم ثان المحلة، وتولى الرائد إسلام لطفي رئيسا لوحدة مرور نادي القضاة، وتولى الرائد أحمد عوض رئيسا لمباحث قطور، والرائد محمد الشباسي رئيسا لمباحث مركز بسيون، والرائد محمد العسال رئيسا لمباحث مركز طنطا، وتولى النقيب محمد هارون القادم من معاون مباحث بسجن وادى النطرون إلى معاون مباحث مركز طنطا، والنقيب محمد طاهر عبدالرزاق رئيسا لوحدة تنفيذ الأحكام بمباحث بسيون.

كما تضمنت الحركة، استمرار النقيب أحمد حسام معاون أول مباحث قسم ثان طنطا، وأدهم الحو معاونا لمباحث قسم ثان طنطا، والنقيب مصطفى جلال معاون مباحث قسم ثان طنطا، وتولى النقيب أحمد رفعت معاونا لمباحث قسم أول المحلة،والنقيب أحمد الدميري معاونا لمباحث قسم ثان المحلة، وتولى النقيب سيف الحفناوي معاونا لمباحث مركز زفتى.



