إندونيسيا تعتزم السماح بعمليات الإجهاض حتى الأسبوع الـ14 من الحمل

تعتزم إندونيسيا السماح للنساء بإجراء عمليات الإجهاض حتى الأسبوع الـ14 من الحمل، في بعض الحالات، مقابل ما كانت تسمح به من قبل وهو إتاحة الإجهاض حتى الأسبوع السادس من الحمل.

ويأتي ذلك في إطار تغييرات تنظيمية تهدف إلى وقف أحد أعلى معدلات وفيات الأمهات في جنوب شرق آسيا.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس، بأن القاعدة الجديدة - التي وقعها الرئيس جوكو ويدودو هذا الأسبوع لتصبح قانونا - تأتي بعد مطالب لنشطاء معنيين بحقوق المرأة وممارسين للرعاية الصحية، يزعمون أن القاعدة السابقة كانت مقيدة للغاية في حالات الاغتصاب، مما كان يؤدي إلى سجن بعض النساء والفتيات بسبب قيامهن بالإجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل.

جدير بالذكر أن الإجهاض يعد غير قانوني في إندونيسيا، وهي أكثر الدول الإسلامية اكتظاظا بالسكان في العالم، باستثناء في حالات الطوارئ الطبية والاغتصاب.