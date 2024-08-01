منظمة الدول الأمريكية تطالب الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس فنزويلا مادورو

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أعرب أمين عام منظمة الدول الأمريكية لويس ألماجرو، عن رغبته في إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرة اعتقال بحق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقال ألماجرو "حان وقت العدالة"، وذلك في اجتماع طارئ للمنظمة في واشنطن أمس الأربعاء.

وألقى ألماجرو باللائمة على رئيس فنزويلا السلطوي في أعمال العنف التي اندلعت بعد الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها يوم الأحد الماضي، التي جرى فيها إعلان فوز مادورو بفترة ولاية ثالثة رغم المزاعم بحدوث تزوير واسع النطاق.

وتقول المنظمات غير الحكومية في فنزويلا، إن أكثر من 12 شخصا لقوا حتفهم في المظاهرات.

وكان مادورو حذر قبل الانتخابات من حدوث حمام دم وحرب أهلية في الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية في حال لم ينتخب مجددا. وقال ألماجرو إن مادورو ينفذ الآن "حمام الدم" هذا.

وكتب ألماجرو عبر منصة أكس: "حان الوقت لتوجيه اتهامات وطلب مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية ضد الجناة الرئيسيين ومن بينهم مادورو".

وقال في الاجتماع الذي عقد في واشنطن "سوف نطلب إعداد لائحة اتهام مع إصدار مذكرة اعتقال".

وتحقق المحكمة الجنائية الدولية مع الحكومة التي يرأسها مادورو بشأن ارتكاب جرائم مزعومة ضد الإنسانية في البلاد. وترفض الحكومة في كاراكاس الاتهامات.