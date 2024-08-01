علقت الدكتورة إيناس شلتوت أستاذ الباطنة وعلاج السكري بطب قصر العيني، على دراسة فنلندية جديدة تشير إلى إمكانية استخدام دواء لعلاج الصدفية في الوقاية من مرض السكري من النوع الأول.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» المذاع عبر شاشة «المحور» مساء الخميس، أن الدراسة التي نُشرت أكدت فعالية الدواء - المستخدم لعلاج الصدفية وبعض الأمراض المناعية منذ عام 2009 - في تثبيط الجين المرتبط بظهور السكري من النوع الأول.

وأشارت إلى عمل الدواء على تسلل الخلايا المناعية وتدمير خلايا بيتا المنتجة للأنسولين في البنكرياس، حيث يؤخر من حدوث هذا التدمير، موضحة أنه سيستخدم في المراحل الأولية للمرض.

وأكدت أنه لابد من اكتشاف الأطفال المعرضين للإصابة بالسكري من النوع الأول، وإعطائهم الدواء فور ظهور أعراض المرض عليهم.

وأوضحت أن الدواء يعطى عن طريق الحقن في المنزل، ويساعد على تحسين إفراز الطور الأولي للأنسولين والذي يقاس على أساسه مدى القدرة على إنتاج الأنسولين من البنكرياس، والتي اكتشف أنها تزيد نسبة 50%.

ووصفت الدواء بأنه «مبشر بالخير.. ونقلة نوعية في العلاج»، ذاكرة أن «آثاره الجانبية ضعيفة جدًا»، إلا أنها شددت على ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث عليه.