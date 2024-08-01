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مجلس الأمن القومي الأمريكي: لا مؤشرات على تصعيد وشيك في الشرق الأوسط

د ب أ
نشر في: الخميس 1 أغسطس 2024 - 3:36 ص | آخر تحديث: الخميس 1 أغسطس 2024 - 3:36 ص

قلل المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي من خطورة تصاعد الأعمال العدائية في الشرق الأوسط، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

وقال كيربي اليوم الأربعاء: "لا نعتقد أن التصعيد أمر حتمي، ولا توجد مؤشرات على أن التصعيد وشيك. لكنني قلت أيضا إننا نراقب الوضع عن كثب".

وأضاف: " كان الأمر معقدا دائما. ولا يزال معقدا، والتقارير الواردة من المنطقة، كما رأينا خلال الـ 24 إلى 48 ساعة الماضية، لا تجعل الأمر أقل تعقيدا بالتأكيد".

وفيما يتعلق بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل وحماس لوقف القتال في قطاع غزة، قال كيربي "لا أريد أن أبدو متفائلا كثيرا هنا، لكننا ما زلنا نعتقد أن الاتفاق المطروح على الطاولة يستحق متابعته".


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