جنوب سيناء: منح مدة شهر لاستخراج مستندات التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل

قرر اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، منح مدة شهر لمواطني الوديان والتجمعات البدوية والقرى، لاستخراج الرقم القومي والمستندات اللازمة للتسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل، على أن تبدأ المدة اعتبارًا من 1 حتى 31 أغسطس الجاري.

وأكد المحافظ في تصريح اليوم، أنه جرى وضع خطة لتحرك السيارات المتنقلة للخدمات داخل الوديان والتجمعات البدوية لتخفيف العبء وتسهيل إجراءات استخراج المستندات، وذلك بالتنسيق بين مديرية الأمن، ورؤساء المدن، و مشايخ وعواقل القبائل البدوية.

وأشار إلى أنه هذه المهلة تعد الفرصة الأخيرة للتسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل، مناشدًا المواطنين بسرعة الاستجابة، وإنهاء كافة المستندات اللازمة قبل انتهاء المدة التي جرى منحها بناءً على طلبات العديد من المواطنين.

وكان قد التي محافظ جنوب سيناء، و الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، لبحث المعوقات التي تواجه تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وقدم محافظ جنوب سيناء خلال اللقاء تقرير مفصل لرئيس هيئة الرعاية الصحية عن بعض التحديات و بعض المصاعب وشكاوى المواطنين.

وقدم المحافظ الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق حلم ملايين المواطنين بتلقي خدمات طبية ذات جودة عالية من خلال مشروع منظومة التأمين الصحي الشامل، مثمنًا الجهود المبذولة من قِبل الهيئة العامة للرعاية الصحية لتقديم خدمات صحية لائقة بأهالي المحافظة، واعتبار ملف صحة المواطن من أولى أولويات خطط الدولة بالإضافة لملف التعليم وتوفير الغذاء للمواطنين.

ولفت محافظ جنوب سيناء، إلى أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بالمنظومة الصحية ودعمها بكافة الإمكانات اللازمة، ووضع القطاع الصحي على رأس أولويات منظومة العمل وتلبية مطالب واحتياجات المرضى، للارتقاء وتحسين الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لهم، مشيرًا إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل يسهم في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة و رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى تقديم أكثر من 1.4 مليون خدمة طبية وعلاجية من خلال المنشآت الصحية التابعة للهيئة للمواطنين في جنوب سيناء منذ بداية تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، مؤكدًا على استمرار الجهود في استكمال تطوير وتجهيز المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، لتحقيق الهدف الأسمى للهيئة وهو رضاء المتعاملين.