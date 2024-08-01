وزير الدفاع الألماني يحث الألمان في لبنان على مغادرة البلاد

في ضوء تفاقم الأوضاع في الشرق الأوسط، حث وزير الدفاع بوريس بيستوريوس الألمان في لبنان على مغادرة البلاد.

وقال الوزير في تصريحات لإذاعة "دويتشلاند فونك" الألمانية: "من المهم أن يستغل كل من يحمل الجنسية الألمانية في لبنان الوقت الآن لمغادرة البلاد، أولا لعدم تعريض أنفسهم للخطر، وكذلك أيضا لعدم تعريض آخرين للخطر، وهم الذين قد يضطرون بعد ذلك إلى التوجه إلى هناك لإخراج المواطنين الألمان. كل شخص يتحمل مسؤولية في ذلك".

وأكد الوزير أن عمليات الإجلاء يمكن أن تبدأ بسرعة إذا أصبحت ضرورية، مضيفا أن وزارة الدفاع تقيم الوضع بصفة دورية مع وزارة الخارجية الألمانية وشركاء دوليين. وقال بيستوريوس الموجود حاليا في هونولولو بولاية هاواي الأمريكية: "إذا أصبح من الواضح أن الخطر صار كبيرا للغاية أو أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراء سريع، فيمكننا عندئذ أن نكون قادرين على التحرك على الفور في غضون يومين وتنفيذ عمليات إجلاء".

وتزايدت التوترات المرتفعة بالفعل في الشرق الأوسط منذ أن اغتالت إسرائيل أحد قادة حزب الله في إحدى ضواحي العاصمة اللبنانية بيروت مساء أول أمس الثلاثاء. وبعد ساعات قليلة اُغتيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في هجوم بالعاصمة الإيرانية طهران. وتُلقي إيران وحماس باللوم على إسرائيل في مقتل هنية وهددتا بالانتقام.