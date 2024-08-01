إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال شمال شرق جنين

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أصيب، صباح اليوم الخميس، ثلاثة فلسطينيين برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي ورابع برضوض قرب قرية فقوعة شمال شرق جنين.

وأفاد مدير مستشفى جنين وسام بكر لوكالة «وفا»، بأن 3 مواطنين أصيبوا برصاص الاحتلال عند جدار التوسع والفصل العنصري قرب فقوعة.

ونوه أن «أحدهم أصيب برصاصة في القدم، وآخران بالشظايا في الصدر والساق، فيما أصيب شاب رابع بكسور، ووُصفت إصاباتهم بالمتوسطة».

يأتي ذلك، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، شابا من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين على حاجز عسكري.

وذكرت مصادر أمنية لـ«وفا»، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب شريف عدنان شريف السعدي من بلدة السيلة الحارثية، وذلك أثناء مروره على حاجز برطعة العسكري جنوب جنين.